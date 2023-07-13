Эрдоган: Рассчитываем на инвестиции стран Персидского залива в турецкую экономику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает на заключение инвестиционных сделок в ходе турне по странам Персидского залива, которое намечено на 17-19 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает на заключение инвестиционных сделок в ходе турне по странам Персидского залива, которое намечено на 17-19 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам президентского пула по возвращении из Вильнюса, где принял участие в саммите НАТО.

"Мы возлагаем надежды на этот визит. До этого я направил в регион вице-президента Джевдета Йылмаза и главу Минфина Мехмета Шимшека, которые посетили Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Мы хотим укрепить всесторонне наши отношения с этими государствами. Вот сегодня звонил [президент ОАЭ шейх Мухаммед] бен Заид [Аль Нахайян] и сказал, что готов к серьезным инвестициям в Турцию. Надеюсь, что мы поставим точку в этом вопросе в ходе визита", - сказал Эрдоган.

По сообщениям турецких СМИ, в Анкаре ожидают, что прямые инвестиции стран Персидского залива в турецкую экономику превысят 10 млрд долларов.