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Эрдоган раскрыл подробности встречи с Путиным

Эрдоган раскрыл подробности встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл подробности встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В регионе
4 сентября 2023 г. 23:47
Эрдоган раскрыл подробности встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл подробности встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, турецкий лидер поделился соответствующей публикацией на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он отметил, что за 7 месяцев этого года Турцию посетило 3,5 млн российских туристов.

"Сегодня я встретился в Сочи с президентом России, моим дорогим другом Путиным и обсудил вопросы нашей повестки дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, в частности, в сфере торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов.

Объем нашей двусторонней торговли в прошлом году достиг примерно 69 миллиардов долларов. Мы предпринимаем твердые шаги к нашей цели в 100 миллиардов долларов. Я считаю, что в оставшийся период этот показатель еще больше увеличится", - отметил президент Турции.

Он также подчеркнул, что, помимо АЭС "Аккую", работы по строительству которой продолжаются ускоренными темпами, было обсуждено строительство Синопской АЭС.

"Одним из вопросов, на котором мы сосредоточили свое внимание, было возобновление Черноморской инициативы. В этом контексте, в консультации с Организацией Объединенных Наций, мы подготовили новый пакет предложений, содержащий существенные улучшения. Будучи Турцией, мы верим, что скоро достигнем решения, оправдывающего ожидания", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putinlə görüşünün təfərrüatını açıqlayıb

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