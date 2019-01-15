Эрдоган раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Распространенный в соцсети президентом США Дональдом Трампом месседж огорчил меня и моих друзей".

Как сообщает Report со ссылкой на Aksham, об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя слова Дональда Трампа относительно Турции.

На заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития Р.Эрдоган напомнил, что 14 января обсудил по телефону с Д.Трампом сирийский вопрос: "Прошла конструктивная беседа. Дональд Трамп подтвердил, что они выведут американских военнослужащих из Сирии, говорил о расстоянии в 20 миль как о безопасной зоне. Это означает безопасную зону в более 30 км. Я довел до его внимания, что мы распростерли объятия перед сирийскими беженцами, вне зависимости от религиозной и этнической группы и заявил, что террористы РПК/YPG-PYD угнетают этнические и религиозные группы. Я заявил, что представил его советникам отчеты по этому поводу. Мы также договорились принять более ускоренные шаги для реализации нашей цели по доведению товарооборота между США и Турцией до 75 млрд долларов".

Напомним, что президент США Дональд Трамп несколько дней назад пригрозил Турции экономическими санкциями.