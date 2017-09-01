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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти США за предъявление обвинений своим охранникам.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, по его словам, то, как работает правосудие в США, – это настоящий скандал.

"США несут ответственность за охрану гостей. Если они свои обязанности не выполняют, то разве при нападении членов ПКК моя охрана не будет выполнять свои обязанности? Вот она их и выполнила", - сказал Эрдоган.

Ранее власти США предъявили обвинения 19 людям, в том числе 15 сотрудникам турецких служб безопасности, за нападения на участников акции протеста в ходе визита президента Эрдогана в Вашингтон в мае.