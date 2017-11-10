Эрдоган раскритиковал страны ЕС за запрет хиджаба

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в отношении европейских стран, где введен запрет на ношение хиджаба мусульманками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Самыми большими жертвами печальной картины на Западе являются женщины. Запреты на ношение хиджаба все более распространяются в европейских странах. Тем самым там пытаются помешать участию мусульманок в общественной жизни. Утверждения о том, что они должны сидеть дома, распространяются как вирус", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре перед женщинами-предпринимательницами из мусульманских стран.

По его словам, сегодня в большинстве европейских стран ограничивают трудоустройство и обучение женщин в хиджабах.

"В странах, которые при любой возможности любят учить Турцию демократии, аплодируют нарушению элементарных прав человека. Турция является одной из немногих стран, которые обращают внимание на эту несправедливость и двойные стандарты", - утверждает турецкий лидер.