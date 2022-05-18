Эрдоган раскритиковал НАТО

"Мы всегда будем защищать свою позицию. Как и каждый проделанный шаг, мы проводим всю нашу внешнюю политику с этим пониманием".

"Мы всегда будем защищать свою позицию. Как и каждый проделанный шаг, мы проводим всю нашу внешнюю политику с этим пониманием".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"От Балкан до Африки, в кризисах в Сирии, Ираке, Ливии, Восточном Средиземноморье, Карабахе, Украине, как и везде, мы всегда действовали и будем действовать исходя из этого подхода", - отметил глава государства.

Глава Турции также коснулся деятельности НАТО. Он подчеркнул, что сейчас Альянс различными средствами пытается укрепить свои восточные границы: "Мы с улыбкой наблюдаем за шагами, предпринимаемыми после украинского кризиса. Потому что мы, как союзники по НАТО, в течение многих лет не сталкивались с такой картиной. На протяжении многих лет нашим единственным ожиданием от НАТО было проявление такого же отношения к защите Турцией собственных границ. Мы хотим защитить наши границы от террористов. Однако можно сказать, что ни один из наших союзников не проявил желаемого отношения к этому вопросу".