О нас

Эрдоган: Отрадно, что открытие мечети Султана Ахмеда совпало с праздником Рамазан

Эрдоган: Отрадно, что открытие мечети Султана Ахмеда совпало с праздником Рамазан Рады, что открытие мечети Султана Ахмеда совпало с праздником Рамазан.
В регионе
21 апреля 2023 г. 17:06
Эрдоган: Отрадно, что открытие мечети Султана Ахмеда совпало с праздником Рамазан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил пятничную молитву в мечети Султан Ахмед, который открылся 21 апреля после реставрации.

Как сообщает Report со ссылкой на Анадолу, глава государства, выступая на открытии мечети, поздравил мусульман с праздником Рамазан. Он отметил, что отрадно, что реставрационные работы завершены к этому знаменательному дню.

"Наша главная обязанность — защищать, сохранять, возрождать эту реликвию на века", - сказал Эрдоган.

Мечеть Султан Ахмед - один из самых изысканных памятников архитектуры турецко-исламской цивилизации, уже сотни лет привлекает не только зарубежных, но и местных туристов.

Построенная по указу султана Ахмед Хана I архитектором Седефкаром Мехметом Агой - учеником и главным помощником Мимара Синана - вобрала в себя всю красоту и утонченность искусства и эстетики XVII века.

Мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула - в районе Султан Ахмед - напротив мечети Ай-София.

Мечеть считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры. Это первая и единственная мечеть османской архитектуры с шестью минаретами.

Внутри мечеть хорошо освещена - свет падает из 260 окон. Центральный зал накрыт куполом диаметром 23,5 метра и высотой 43 метра. Купол опирается на четыре огромные колонны диаметром по пять метров каждая.

Одним из поразительных элементов мечети является михраб - молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На нём установлен чёрный камень, привезённый из Мекки. Рядом с михрабом находится минбар - место имама для чтения проповедей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Sultan Əhməd məscidini belə bir gündə ibadətə açdığımız üçün şadıq”

Другие новости из категории

Президент Сердар Бердымухамедов принял помощника генсекретаря ООН Мирослава Енчу
Президент Сердар Бердымухамедов принял помощника генсекретаря ООН Мирослава Енчу
21 апреля 2023 г. 16:51
В Турции открылась мечеть Султана Ахмеда
ФотоВ Турции открылась мечеть Султана Ахмеда
21 апреля 2023 г. 16:26
Строительство новой газовой электростанции в Алматы начнут летом 2023 года
Строительство новой газовой электростанции в Алматы начнут летом 2023 года
21 апреля 2023 г. 15:12
Эрдоган: Togg станет не только национальным, но и мировым брендом
Эрдоган: Togg станет не только национальным, но и мировым брендом
21 апреля 2023 г. 14:42
В Турции завтра будут сданы в пользование дома для пострадавших от землетрясения
В Турции завтра будут сданы в пользование дома для пострадавших от землетрясения
21 апреля 2023 г. 13:42
Казахстан, Россия и Туркменистан создадут совместное предприятие для развития перевозок
Казахстан, Россия и Туркменистан создадут совместное предприятие для развития перевозок
21 апреля 2023 г. 11:59
В Армении женщины смогут добровольно проходить обязательную военную службу
В Армении женщины смогут добровольно проходить обязательную военную службу
21 апреля 2023 г. 11:19
В Казахстане предотвратили готовившийся иностранцем теракт
В Казахстане предотвратили готовившийся иностранцем теракт
21 апреля 2023 г. 10:16
Потери России в Украине уже превысили 185 тыс. солдат
Потери России в Украине уже превысили 185 тыс. солдат
21 апреля 2023 г. 10:11
Air China возобновит регулярные рейсы из Китая в Казахстан
Air China возобновит регулярные рейсы из Китая в Казахстан
21 апреля 2023 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi