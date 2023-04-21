Эрдоган: Отрадно, что открытие мечети Султана Ахмеда совпало с праздником Рамазан

Рады, что открытие мечети Султана Ахмеда совпало с праздником Рамазан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил пятничную молитву в мечети Султан Ахмед, который открылся 21 апреля после реставрации.

Как сообщает Report со ссылкой на Анадолу, глава государства, выступая на открытии мечети, поздравил мусульман с праздником Рамазан. Он отметил, что отрадно, что реставрационные работы завершены к этому знаменательному дню.

"Наша главная обязанность — защищать, сохранять, возрождать эту реликвию на века", - сказал Эрдоган.

Мечеть Султан Ахмед - один из самых изысканных памятников архитектуры турецко-исламской цивилизации, уже сотни лет привлекает не только зарубежных, но и местных туристов.

Построенная по указу султана Ахмед Хана I архитектором Седефкаром Мехметом Агой - учеником и главным помощником Мимара Синана - вобрала в себя всю красоту и утонченность искусства и эстетики XVII века.

Мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула - в районе Султан Ахмед - напротив мечети Ай-София.

Мечеть считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры. Это первая и единственная мечеть османской архитектуры с шестью минаретами.

Внутри мечеть хорошо освещена - свет падает из 260 окон. Центральный зал накрыт куполом диаметром 23,5 метра и высотой 43 метра. Купол опирается на четыре огромные колонны диаметром по пять метров каждая.

Одним из поразительных элементов мечети является михраб - молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На нём установлен чёрный камень, привезённый из Мекки. Рядом с михрабом находится минбар - место имама для чтения проповедей.