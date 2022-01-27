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Эрдоган: Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается

Эрдоган: Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над поставкой российских ЗРК С-400, и никаких шагов назад нет.
В регионе
27 января 2022 г. 02:15
Эрдоган: Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва работают над поставкой российских ЗРК С-400, и никаких шагов назад нет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

"Процесс (поставки - ред.) продолжается, шага назад нет. Мы сами решаем, что у кого покупать", - отметил турецкий лидер.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Moskva ilə C-400 tədarükü üzrə işlər davam edir"

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