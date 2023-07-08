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Эрдоган: Путин может посетить Турцию в августе

Эрдоган: Путин может посетить Турцию в августе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что российский лидер Владимир Путин может посетить республику в следующем месяце.
В регионе
8 июля 2023 г. 01:56
Эрдоган: Путин может посетить Турцию в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин может посетить республику в следующем месяце.

Как передает Report, турецкий лидер заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных. В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему. Я также продолжу поддерживать с ним переговоры по телефону в предстоящий период", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Prezidenti gələn ay Türkiyəyə səfər edəcək

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