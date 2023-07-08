Эрдоган: Путин может посетить Турцию в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что российский лидер Владимир Путин может посетить республику в следующем месяце.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин может посетить республику в следующем месяце.

Как передает Report, турецкий лидер заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных. В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему. Я также продолжу поддерживать с ним переговоры по телефону в предстоящий период", - сказал Эрдоган.