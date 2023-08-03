Эрдоган проводит заседание Высшего военного совета Турции

Эрдоган проводит заседание Высшего военного совета Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит в Президентском комплексе в Анкаре заседание Высшего военного совета Турции в закрытом для прессы режиме.

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