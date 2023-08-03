Эрдоган проводит заседание Высшего военного совета Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит в Президентском комплексе в Анкаре заседание Высшего военного совета Турции в закрытом для прессы режиме.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
В заседании принимают участие вице-президент Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, глава МИД Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, глава МВД Али Йерликая, министр образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Генштаба ВС Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджумент Татлыоглу, командующий ВВС Атилла Гюлан.
До начала заседания члены совета посетили мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - "Аныткабир".