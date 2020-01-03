​Эрдоган провел заседание по вопросам безопасности

В резиденции Долмабахче в Стамбуле под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание по вопросам безопасности, посвященное последним событиям в регионе.

Как передает Report со ссылкой на “Anadolu”, совещание продолжалось три часа.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фуат Октай, заместитель генерального секретаря правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Махир Унал, министр иностранных дел Мевлют Чаушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, пресс-секретарь ПСР Омер Челик, руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.