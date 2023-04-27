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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
В регионе
27 апреля 2023 г. 17:11
Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

Сообщается, что они обсудили турецко-российские отношения и региональные вопросы.

Эрдоган поблагодарил Путина за его вклад в строительство АЭС "Аккую", где сегодня состоится первая церемония завоза ядерного топлива.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы, касающиеся российско-украинского кризиса, зерновой сделки, а также события в Сирии.

Отмечается, что во время разговора присутствовали вице-президент Фуат Октай, пресс-секретарь президента Ибрагим Калин и глава Национального разведывательного управления Хакан Фидан.

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