Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган заявил о необходимости проявления здравого смысла и скорейшего обеспечения спокойствия в регионе, что имеет большое значение для благополучия всех населяющих его стран. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция будет наращивать усилия для прекращения противостояния, которое набирает опасные масштабы, и обеспечения стабильного мира", - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган обсудил палестино-израильский конфликт с главой Палестины Махмудом Аббасом.