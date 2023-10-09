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Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля

Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
9 октября 2023 г. 20:50
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган заявил о необходимости проявления здравого смысла и скорейшего обеспечения спокойствия в регионе, что имеет большое значение для благополучия всех населяющих его стран. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция будет наращивать усилия для прекращения противостояния, которое набирает опасные масштабы, и обеспечения стабильного мира", - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган обсудил палестино-израильский конфликт с главой Палестины Махмудом Аббасом.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İsrail Prezidenti ilə bölgədəki gərginlikdən danışıb

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