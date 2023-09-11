Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.
В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.
Кроме того Эрдоган и Пашинян подчеркнули, что долгосрочный мир в регионе и стабильность будут способствовать развитию и процветанию всех стран Южного Кавказа.
Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении.