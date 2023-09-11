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Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном

Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В регионе
11 сентября 2023 г. 18:48
Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Кроме того Эрдоган и Пашинян подчеркнули, что долгосрочный мир в регионе и стабильность будут способствовать развитию и процветанию всех стран Южного Кавказа.

Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın Paşinyanla telefon danışığı olub

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