 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган провел совещание по безопасности после теракта в Стамбуле

    Совещание прошло за закрытыми дверями и длилось около двух часов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялось совещание по безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, совещание прошло во дворце Мабейн в районе Бешикташ за закрытыми дверями и длилось около двух часов.

    В совещании приняли участие премьер-министр Турции Бина Йылдырым, вице-премьеры Нуман Куртулмуш и Тугрул Тюркеш, министр юстиции Бекир Боздаг, министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюл Саян Кая, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, глава МВД Сулейман Сойлу и другие высокопоставленные лица.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi