Эрдоган провел совещание по безопасности после теракта в Стамбуле

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле состоялось совещание по безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, совещание прошло во дворце Мабейн в районе Бешикташ за закрытыми дверями и длилось около двух часов.

В совещании приняли участие премьер-министр Турции Бина Йылдырым, вице-премьеры Нуман Куртулмуш и Тугрул Тюркеш, министр юстиции Бекир Боздаг, министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюл Саян Кая, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, глава МВД Сулейман Сойлу и другие высокопоставленные лица.