Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Эрдоган осудил недавнее покушение на Дональда Трампа в ходе которого политик получил ранение, и пожелал ему скорейшего восстановления.

Турецкий лидер назвал данный инцидент "покушением на демократию". Он также высоко оценил стойкость, проявленную Трампом после покушения.

По словам Эрдогана, тот факт, что Трамп непрерывно продолжает свою предвыборную программу после нападения следует рассматривать как показатель доверия к американскому народу.

Эрдоган заявил, что Трамп продемонстрировал сильное лидерство своими меседжами о единстве, целью которых было снизить напряженность после покушения.

Президент Турции также поздравил Дональда Трампа с выдвижением кандидатом в президенты США от Республиканской партии.