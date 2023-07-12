Эрдоган провел переговоры с премьерами Греции, Нидерландов и Испании

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает двусторонние переговоры в рамках саммита глав государств и правительств НАТО, который проходит в столице Литвы Вильнюсе.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
Сообщается, что Эрдоган провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, а после встречи встретился с премьер-министром Нидерландов Мар Деком Рютте.
Он также провел встречу с премьер-министром Греции Кирьякосом Микотакисом.
В переговорах принял участие и министр иностранных дел Хакан Фидан.