Эрдоган провел переговоры с Порошенко

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявили в пресс-службе администрации президента Турции.

В ходе бесед состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Затронута тема инцидента в районе Керченского пролива.

Глава турецкого государства выразил собеседникам обеспокоенность Турции в связи со сложившимся положением, подчеркнув значимость устранения разногласий дипломатическими путями.