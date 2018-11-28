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    Эрдоган провел переговоры с Порошенко

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявили в пресс-службе администрации президента Турции.

    В ходе бесед состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

    Затронута тема инцидента в районе Керченского пролива.

    Глава турецкого государства выразил собеседникам обеспокоенность Турции в связи со сложившимся положением, подчеркнув значимость устранения разногласий дипломатическими путями.

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