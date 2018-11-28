Эрдоган провел переговоры с Порошенко

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявили в пресс-службе администрации президента Турции.
В ходе бесед состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе.
Затронута тема инцидента в районе Керченского пролива.
Глава турецкого государства выразил собеседникам обеспокоенность Турции в связи со сложившимся положением, подчеркнув значимость устранения разногласий дипломатическими путями.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости