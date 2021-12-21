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Эрдоган провел переговоры с новым канцлером ФРГ

Эрдоган провел переговоры с новым канцлером ФРГ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новоизбранным канцлером Германии Олафом Щольцем.
В регионе
21 декабря 2021 г. 22:45
Эрдоган провел переговоры с новым канцлером ФРГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новоизбранным канцлером Германии Олафом Щольцем.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждены шаги по развитию отношений между Турцией и Германией, а также региональная тематика.

В ходе беседы президент Эрдоган поздравил Олафа Шольца по случаю вступления в должность главы федерального правительства Германии.

Он выразил уверенность, что здравый смысл и стратегическое видение будут и впредь преобладать в отношениях между двумя странами.

Президент Эрдоган подчеркнул продуктивность поддержания тесной координации и регулярных контактов между руководителями двух стран.

Глава государства указал на необходимость построения отношений Анкары и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Almaniya kansleri ilə regional məsələləri müzakirə edib

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