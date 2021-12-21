Эрдоган провел переговоры с новым канцлером ФРГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с новоизбранным канцлером Германии Олафом Щольцем.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.
Обсуждены шаги по развитию отношений между Турцией и Германией, а также региональная тематика.
В ходе беседы президент Эрдоган поздравил Олафа Шольца по случаю вступления в должность главы федерального правительства Германии.
Он выразил уверенность, что здравый смысл и стратегическое видение будут и впредь преобладать в отношениях между двумя странами.
Президент Эрдоган подчеркнул продуктивность поддержания тесной координации и регулярных контактов между руководителями двух стран.
Глава государства указал на необходимость построения отношений Анкары и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу.