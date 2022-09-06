Эрдоган провел переговоры с главой президиума Боснии и Герцеговины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник в Сараево переговоры с председателем президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, встреча в узком формате состоялась сразу после церемонии официальной встречи турецкого лидера.
На встрече в закрытом для прессы режиме присутствовали члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Милорад Додик.
В Сараево во вторник состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, турецкого лидера встретил председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.
Эрдоган проведет переговоры с членами президиума Боснии и Герцеговины, а затем примет участие в совместной пресс-конференции.
Президент Турции посетит могилу первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича, и новое здание Исламского союза Боснии и Герцеговины. Затем Эрдоган примет участие в бизнес-форуме.
Вечером глава турецкого государства отбудет в Белград.
Его сопровождают главы министерств и ведомств Турции.