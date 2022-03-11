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Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО

Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
В регионе
11 марта 2022 г. 23:00
Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», переговоры прошли в рамках 2-го Дипломатического форума, который проходит в эти дни в турецком городе Анталья.

Встреча прошла за закрытыми дверями и продолжалась 35 минут.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали вице-президент Фуат Октай, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Stoltenberqlə görüşüb

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