Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», переговоры прошли в рамках 2-го Дипломатического форума, который проходит в эти дни в турецком городе Анталья.

Встреча прошла за закрытыми дверями и продолжалась 35 минут.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали вице-президент Фуат Октай, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.