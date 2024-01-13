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Эрдоган проведет заседание Совбеза Турции на фоне гибели военных в Ираке

Эрдоган проведет заседание Совбеза Турции на фоне гибели военных в Ираке Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет сегодня, 13 января заседание Совета безопасности. 
В регионе
13 января 2024 г. 09:25
Эрдоган проведет заседание Совбеза Турции на фоне гибели военных в Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет сегодня, 13 января заседание Совета безопасности.

Как сообщает Report, об этом написал глава отдела коммуникаций президента Турции Фахреддин Алтун в соцсети "Х".

Он сообщил, что заседание состоится сегодня в 14:30 по местному времени во дворце Долмабахче в Стамбуле.

По его словам, Совбез обсудит борьбу с терроризмом и другие актуальные вопросы.

Отметим, что 12 января в зоне проведения антитеррористической операции на севере Ирака при отражении атаки террористов РКК погибли девять военнослужащих ВС Турции. Вслед за этим турецкие ВВС нанесли ответные удары по террористическим целям, ликвидировав 29 объектов боевиков.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək

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