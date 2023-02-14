Эрдоган проведет заседание Кабмина в связи с ситуацией в зонах бедствий

Сегодня в Анкаре состоится заседание Кабмина Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно пройдет в здании головного офиса Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Сегодня в Анкаре состоится заседание Кабмина Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно пройдет в здании головного офиса Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Члены правительства, которые находятся в зоне стихийного бедствия, примут участие в заседании в режиме видеоконференции.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что заседание будет полностью посвящено ситуации, сложившейся после землетрясения в ряде районах страны.