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Эрдоган проведет заседание Кабмина в связи с ситуацией в зонах бедствий

Эрдоган проведет заседание Кабмина в связи с ситуацией в зонах бедствий Сегодня в Анкаре состоится заседание Кабмина Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно пройдет в здании головного офиса Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD).
В регионе
14 февраля 2023 г. 10:03
Эрдоган проведет заседание Кабмина в связи с ситуацией в зонах бедствий

Сегодня в Анкаре состоится заседание Кабмина Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно пройдет в здании головного офиса Управления по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

Члены правительства, которые находятся в зоне стихийного бедствия, примут участие в заседании в режиме видеоконференции.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что заседание будет полностью посвящено ситуации, сложившейся после землетрясения в ряде районах страны.

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Версия на английском языке Erdogan to hold Cabinet session over situation in disaster areas

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