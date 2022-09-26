Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на встрече с японскими журналистами.

"У нас все еще есть надежды. Наша цель - провести встречу лидеров. Мира между Россией и Украиной можно достигнуть, если лидеры встретятся. Господин Путин во время телефонных бесед с господином Эрдоганом отмечает, что хочет встретиться с Зеленским и готов к обсуждениям. Украинский лидер также отмечает готовность к обсуждениям", - подчеркнул он.

М.Чавушоглу отметил, что необходимо достигнуть справедливого для Украины мира: "Ведь ее земли оккупированы".

Он напомнил, что в конце марта представители России и Украины встретились в Стамбуле: "Тогда у нас было больше надежд на достижение мира".

По словам М.Чавушоглу, сейчас образовалась новая реальность: "Для Украины ситуация более уязвимая, потому что ее земли оккупированы".

Глава МИД сказал, что стороны не хотят садиться за стол при слабых позициях: "Когда обе стороны поймут, что в войне не будет победителя, их возвращение за стол обсуждений станет легче".

М.Чавушоглу отметил, что ряд западных стран желают затягивания войны в Украине: "Для достижения мира нужно убедить и их".