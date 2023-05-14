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Эрдоган: проведение выборов в условиях мира является проявлением зрелости Турции

Эрдоган: проведение выборов в условиях мира является проявлением зрелости Турции "Проведение выборов 14 мая в условиях мира и спокойствия является выражением Демократической зрелости нашей Турции".
В регионе
14 мая 2023 г. 23:27
Эрдоган: проведение выборов в условиях мира является проявлением зрелости Турции

Проведение выборов 14 мая в условиях мира и спокойствия является проявлением Демократической зрелости нашей Турции.

Как передает Report, об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

"Подсчет голосов все еще продолжается, попытка поспешного объявления результатов означает узурпацию национальной воли. Мы рады, что воля нашего народа отражается в подсчете голосов", подчеркнул Эрдоган.

Он поздравил граждан страны, которые приняли участие в выборах и проголосовали за демократию. Выражаю каждому из них свою благодарность.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Seçkilərin sülh və əmin-amanlıq şəraitində keçməsi Türkiyəmizin demokratik yetkinliyinin ifadəsidir"

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