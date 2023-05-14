Эрдоган: проведение выборов в условиях мира является проявлением зрелости Турции

"Проведение выборов 14 мая в условиях мира и спокойствия является выражением Демократической зрелости нашей Турции".

Проведение выборов 14 мая в условиях мира и спокойствия является проявлением Демократической зрелости нашей Турции.

Как передает Report , об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

"Подсчет голосов все еще продолжается, попытка поспешного объявления результатов означает узурпацию национальной воли. Мы рады, что воля нашего народа отражается в подсчете голосов", подчеркнул Эрдоган.

Он поздравил граждан страны, которые приняли участие в выборах и проголосовали за демократию. Выражаю каждому из них свою благодарность.