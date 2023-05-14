Эрдоган: проведение выборов в условиях мира является проявлением зрелости Турции

Проведение выборов 14 мая в условиях мира и спокойствия является проявлением Демократической зрелости нашей Турции.
Как передает Report, об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.
"Подсчет голосов все еще продолжается, попытка поспешного объявления результатов означает узурпацию национальной воли. Мы рады, что воля нашего народа отражается в подсчете голосов", подчеркнул Эрдоган.
Он поздравил граждан страны, которые приняли участие в выборах и проголосовали за демократию. Выражаю каждому из них свою благодарность.
14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.…