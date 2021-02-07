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Эрдоган: Против Анкары используются все возможные методы

Эрдоган: Против Анкары используются все возможные методы Турция сегодня в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых в мире
В регионе
7 февраля 2021 г. 01:57
Эрдоган: Против Анкары используются все возможные методы

"Турция сегодня в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых в мире".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом 6 февраля заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия моста Тохма в провинции Малатья.

Глава государства отметил, что Турция долгое время не ставила перед собой амбициозные цели в сфере развития, что привело страну к застою и бедности.

По его словам, ситуация изменилась с приходом к власти Партии справедливости и развития (ПСР) Турции. "За 18 лет правления ПСР, Турция добилась значимых результатов во всех областях. Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей", - сказал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что власти Турции не собираются останавливаться на достигнутом и планируют новые крупные инвестиции и проекты, что выведет страну в ТОП-10 ведущих экономик мира.

"Современная Турция – страна, чья экономика основана на высоких технологиях, где делается ставка на развитии искусственного интеллекта. Сегодняшняя Турция вносит вклад в формирование нового будущего человечества", - сказал президент.

Эрдоган отметил, что противники Турции используют любые рычаги для заслона на пути развития нашей страны. "Против Анкары используют все возможные методы: в том числе провокаторов внутри страны и террористические организации. Те, кто препятствует развитию и укреплению позиций нашей страны, превращению ее в глобальную державу, в первую очередь нацеливаются на проекты, реализуемые в Турции", - сказал глава турецкого государства.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Ankaraya qarşı bütün mümkün metodlardan istifadə olunur

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