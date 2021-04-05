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Эрдоган прокомментировал заявление 104 отставных адмиралов

Эрдоган прокомментировал заявление 104 отставных адмиралов "Эта акция посреди ночи неприемлема".
В регионе
5 апреля 2021 г. 20:23
Эрдоган прокомментировал заявление 104 отставных адмиралов

"Эта акция посреди ночи неприемлема".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя совместное заявление 104 отставных адмиралов.

"Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии. Даже сама эта дискуссия – угроза. Мы не позволим такие вещи, которые бросают тень на армию, ломают ее моральный настрой", - сказал Эрдоган.

"В обращении затронута тема конвенции Монтрё. Из истории мы знаем, что это важная победа для своего времени. Мы продолжаем свою приверженность конвенции Монтрё. Но обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать канал "Стамбул" с Монтрё – полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость. У нас нет ни малейшего намерения и планов выходить из Монтрё", - заявил Эрдоган в телеобращении.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan 104 admiralın etiraz bəyanatına münasibət bildirib

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