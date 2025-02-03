Эрдоган прокомментировал встречу министров Турции, Азербайджана и Узбекистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества тюркских государств, комментируя встречу министров иностранных дел, экономики и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества тюркских государств, комментируя встречу министров иностранных дел, экономики и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил после заседания Кабинета министров.

Он отметил, что тюркский мир придает большое значение принципу единства во всех направлениях и выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства.

Отметим, что встреча министров трех стран состоялась 29 января в Анкаре.