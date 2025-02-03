О нас

Эрдоган прокомментировал встречу министров Турции, Азербайджана и Узбекистана

Эрдоган прокомментировал встречу министров Турции, Азербайджана и Узбекистана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества тюркских государств, комментируя встречу министров иностранных дел, экономики и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.
В регионе
3 февраля 2025 г. 20:46
Эрдоган прокомментировал встречу министров Турции, Азербайджана и Узбекистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества тюркских государств, комментируя встречу министров иностранных дел, экономики и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил после заседания Кабинета министров.

Он отметил, что тюркский мир придает большое значение принципу единства во всех направлениях и выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства.

Отметим, что встреча министров трех стран состоялась 29 января в Анкаре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdogan speaks about meeting of ministers from Türkiye, Azerbaijan, Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyə, Azərbaycan və Özbəkistan nazirlərinin görüşündən danışıb

Самое важное

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi