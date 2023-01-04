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Эрдоган прокомментировал заявления о переносе президентских выборов в Турции

Эрдоган прокомментировал заявления о переносе президентских выборов в Турции Дата выборов не может быть конкретно определена, пока все не прояснится.
В регионе
4 января 2023 г. 17:00
Эрдоган прокомментировал заявления о переносе президентских выборов в Турции

Дата выборов не может быть конкретно определена, пока все не прояснится.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, отвечая на вопрос о вероятности проведения внеочередных президентских выборов в стране.

Он отметил, что все обсуждаемые в обществе вопросы находятся в центре внимания властей: "Потому что мы действуем в соответствии с общественным мнением".

Отметим, что ранее председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил, что не исключен перенос запланированных на 18 июня этого года президентских выборов на более ранний срок.

По утверждениям, выборы могут быть проведены 30 апреля, 7 мая или же 14 мая.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyədə prezident seçkilərinin vaxtının dəyişdiriləcəyi iddiasına münasibət bildirib

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