Эрдоган прокомментировал предстоящий визит президента Израиля в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предстоящий визит своего израильского коллеги Ицхака Герцога в Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предстоящий визит своего израильского коллеги Ицхака Герцога в Турцию.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в интервью журналистам по возвращении из ОАЭ.

“У нас были телефонные переговоры с президентом Израиля г-ном Герцогом по различным вопросам. Ожидается, что он в марте посетит нашу страну с визитом. Естественно, мы приветствуем этот визит. Думаю, что подобный шаг положительно скажется на турецко-израильских отношениях”, - подчеркнул глава государства.