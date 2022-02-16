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Эрдоган прокомментировал предстоящий визит президента Израиля в Турцию

Эрдоган прокомментировал предстоящий визит президента Израиля в Турцию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предстоящий визит своего израильского коллеги Ицхака Герцога в Турцию.
В регионе
16 февраля 2022 г. 15:45
Эрдоган прокомментировал предстоящий визит президента Израиля в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предстоящий визит своего израильского коллеги Ицхака Герцога в Турцию.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в интервью журналистам по возвращении из ОАЭ.

“У нас были телефонные переговоры с президентом Израиля г-ном Герцогом по различным вопросам. Ожидается, что он в марте посетит нашу страну с визитом. Естественно, мы приветствуем этот визит. Думаю, что подобный шаг положительно скажется на турецко-израильских отношениях”, - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Erdogan comments on upcoming visit of Israeli president to Turkey
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İsrail Prezidentinin Türkiyəyə səfərinə münasibət bildirib

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