Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции "Столетие Турции"

Турция самостоятельно разрабатывает технологии, производит самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение, тем самым достигает целей концепции "Столетие Турции".

Турция самостоятельно разрабатывает технологии, производит самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение, тем самым достигает целей концепции "Столетие Турции".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в публикации президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter в связи с проектом отечественного военного самолета пятого поколения KAAN.

Эрдоган напомнил, что самолет KAAN был представлен общественности накануне на территории центра аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре.

"Вчера был выведен из ангара отечественный самолет KAAN, в создание которого не верили определенные силы. Мы также стали свидетелями результатов иных критически важных оборонных проектов Турции. Это самолет Hürjet, вертолет Atak-2 и ударный дрон Anka-3. Сегодня мы ни только производим самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение. Наша страна разрабатывает технологии и тем самым реализует концепцию "Столетие Турции", - написал глава государства.

Эрдоган процитировал слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, уделявшего особое внимание авиации: "Будущее - это небо!".