О нас

Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции "Столетие Турции"

Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции "Столетие Турции" Турция самостоятельно разрабатывает технологии, производит самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение, тем самым достигает целей концепции "Столетие Турции".
В регионе
2 мая 2023 г. 12:53
Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции Столетие Турции

Турция самостоятельно разрабатывает технологии, производит самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение, тем самым достигает целей концепции "Столетие Турции".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в публикации президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter в связи с проектом отечественного военного самолета пятого поколения KAAN.

Эрдоган напомнил, что самолет KAAN был представлен общественности накануне на территории центра аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре.

"Вчера был выведен из ангара отечественный самолет KAAN, в создание которого не верили определенные силы. Мы также стали свидетелями результатов иных критически важных оборонных проектов Турции. Это самолет Hürjet, вертолет Atak-2 и ударный дрон Anka-3. Сегодня мы ни только производим самолеты, вертолеты, спутники, танки, ракеты и иное вооружение. Наша страна разрабатывает технологии и тем самым реализует концепцию "Столетие Турции", - написал глава государства.

Эрдоган процитировал слова основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, уделявшего особое внимание авиации: "Будущее - это небо!".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan: By producing technologies, we are implementing goals of Türkiye’s Centenary concept

Экслюзивные новости

Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi