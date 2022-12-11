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Эрдоган: Производство Турцией ракетного вооружения пугает Грецию

Эрдоган: Производство Турцией ракетного вооружения пугает Грецию Мы приступили к созданию отечественных ракет. Это, разумеется, пугает греков. При упоминании "Тайфун" (баллистическая ракета малой дальности турецкого производства - ред.), Греция страшится и считает, что "он ударит по Афинам".
В регионе
11 декабря 2022 г. 23:19
Эрдоган: Производство Турцией ракетного вооружения пугает Грецию

Мы приступили к созданию отечественных ракет. Это, разумеется, пугает греков. При упоминании "Тайфун" (баллистическая ракета малой дальности турецкого производства - ред.), Греция страшится и считает, что "он ударит по Афинам".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Türk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями молодежи в городе Самсуне.

Турецкий лидер также предостерег греческую сторону от закупок американского вооружения для размещения на островах в Адриатическом море.

"США отправили на север Сирии 4-5 тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами. Хотя я неоднократно заявлял об этом, они все еще не реагируют. В таком случае, мы решим вопрос сами", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyənin raket istehsalı Yunanıstanı qorxudur”

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