Эрдоган: Производство Турцией ракетного вооружения пугает Грецию

Мы приступили к созданию отечественных ракет. Это, разумеется, пугает греков. При упоминании "Тайфун" (баллистическая ракета малой дальности турецкого производства - ред.), Греция страшится и считает, что "он ударит по Афинам".
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Турецкий лидер также предостерег греческую сторону от закупок американского вооружения для размещения на островах в Адриатическом море.
"США отправили на север Сирии 4-5 тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами. Хотя я неоднократно заявлял об этом, они все еще не реагируют. В таком случае, мы решим вопрос сами", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.