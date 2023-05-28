Эрдоган проголосовал в рамках второго тура президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в голосовании во втором туре президентских выборов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в голосовании во втором туре выборов главы государства.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report , Эрдоган проголосовал на избирательном участке в средней школе имени Саффета Джеби, расположенной в районе Ускюдар Стамбула.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.