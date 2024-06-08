Эрдоган прогнозирует экспорт Турции в 2024 году в объеме 267 млрд долларов

Объем экспорта Турции в 2024 году прогнозируется на уровне 267 млрд долларов по сравнению с 255,4 млрд долларов в 2023 году.

Объем экспорта Турции в 2024 году прогнозируется на уровне 267 млрд долларов по сравнению с 255,4 млрд долларов в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями Ассамблеи экспортеров в Стамбуле.

"К концу 2024 года мы обязательно увеличим экспорт товаров до 267 млрд долларров", - сказал он.

Глава государства напомнил, что в мае этот показатель достиг рекордных 24,1 млрд долларов. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 11,4%.

По словам президента, проводимая с 2023 года программа экономической стабилизации приносит свои плоды. Свидетельством тому является рост валютных резервов Центробанка на 45,2 млрд долларов - до 143,6 млрд долларов.

"Турецкая экономика делает твердые шаги к намеченным целям, вступая в период дезинфляции. После завершения этого процесса экономика Турции попадет в совершенно другую лигу", - заверил Эрдоган.