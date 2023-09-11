О нас

Эрдоган: Проект "Один пояс - один путь" не может реализоваться без Турции

Эрдоган: Проект "Один пояс - один путь" не может реализоваться без Турции Турция должна быть частью китайского проекта "Один пояс - один путь".
В регионе
11 сентября 2023 г. 16:42
Эрдоган: Проект Один пояс - один путь не может реализоваться без Турции

Турция должна быть частью китайского проекта "Один пояс - один путь".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Китай добился большого прогресса в реализации этой инициативы, и он продолжает идти дальше. Но и мы работаем в этом направлении. Цель - дотянуть путь до Мармарая [тоннель под Босфором]. Без Турции не может быть этого транспортного коридора. Турция является важной производственной и торговой базой. Самый удобный маршрут с востока на запад должен проходить через Турцию", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Индии, где состоялся саммит G20.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan: Belt and Road Initiative cannot be implemented without Türkiye
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Bir kəmər, bir yol” layihəsi Türkiyəsiz həyata keçirilə bilməz"

Самое читаемое

Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края
7 сентября 2023 г. 07:26
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
SOCAR начал поставки газа в Болгарию
7 сентября 2023 г. 13:48
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
В КНДР спустили на воду первую субмарину с тактическим ядерным оружием
8 сентября 2023 г. 03:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi