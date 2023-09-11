Эрдоган: Проект "Один пояс - один путь" не может реализоваться без Турции

Турция должна быть частью китайского проекта "Один пояс - один путь".

Турция должна быть частью китайского проекта "Один пояс - один путь".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Китай добился большого прогресса в реализации этой инициативы, и он продолжает идти дальше. Но и мы работаем в этом направлении. Цель - дотянуть путь до Мармарая [тоннель под Босфором]. Без Турции не может быть этого транспортного коридора. Турция является важной производственной и торговой базой. Самый удобный маршрут с востока на запад должен проходить через Турцию", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Индии, где состоялся саммит G20.