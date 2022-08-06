Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проехал на национальном автомобиле страны TOGG.
Как сообщает Report, об этом глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"Рай на дорогах нашей родины… Местный и национальный", - написал Эрдоган в социальной сети и поделился фотографиями, на которых он едет за рулем автомобиля.
Отметим, что ранее президент Турции провел видеоконференцию с американским предпринимателем, главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. В ходе переговоров были затронуты перспективы сотрудничества в области космических и мобильных технологий, а также дальнейшие шаги по развитию существующих транспортных средств.
Таким образом, Турция сможет получить литий-ионные аккумуляторы для электромобиля TOGG, серийное производство которых она намерена провести в ближайшие годы.