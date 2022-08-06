Эрдоган проехал на национальном автомобиле страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проехал на национальном автомобиле страны TOGG.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проехал на национальном автомобиле страны TOGG.

Как сообщает Report, об этом глава государства сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Рай на дорогах нашей родины… Местный и национальный", - написал Эрдоган в социальной сети и поделился фотографиями, на которых он едет за рулем автомобиля.

Отметим, что ранее президент Турции провел видеоконференцию с американским предпринимателем, главой компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. В ходе переговоров были затронуты перспективы сотрудничества в области космических и мобильных технологий, а также дальнейшие шаги по развитию существующих транспортных средств.

Таким образом, Турция сможет получить литий-ионные аккумуляторы для электромобиля TOGG, серийное производство которых она намерена провести в ближайшие годы.