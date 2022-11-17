Эрдоган: Продление "зерновой сделки" подтверждает значимость договоренностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сельхозпродукцию, которую должны экспортировать из России, планируется поставлять в бедные страны Африки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сельхозпродукцию, которую должны экспортировать из России, планируется поставлять в бедные страны Африки - Мали, Джибути, Судан, Сомали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его высказывания приводит телеканал TRT.

"У нас была договоренность [с президентом РФ Владимиром Путиным], что зерно, которое будет поставляться из России, будет перерабатываться у нас в муку и затем поставляться в бедные страны Африки. [Президент США Джо] Байден поблагодарил нас за это", - сказал Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении с саммита G20 на острове Бали.

Как сообщает Anadolu, Эрдоган сказал, что турецкая сторона готова без каких-либо финансовых требований со стороны Анкары способствовать данному процессу.

"Жители стран Африки страдают от нехватки продовольствия. Мы готовы к поддержке шагов для помощи", - отметил Эрдоган.

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"Черноморская зерновая инициатива" продлена на 120 дней, начиная с 19 ноября 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

Глава государства отметил, что решение принято в свете четырехсторонних договоренностей, достигнутых в Турции с участием представителей Турции, ООН, РФ и Украины.

Президент Турции сообщил, что за четыре месяца на около 500 судах по "зерновому коридору" транспортировано более 11 млн тонн агропродукции, что подтверждает значимость договоренностей.

Эрдоган выразил признательность генсеку ООН Антониу Гутерришу, а также президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому за проявленную волю в вопросе продления зерновой сделки, поздравил всех, кто участвовал в данном процессе.