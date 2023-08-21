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Эрдоган: Процесс одобрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО зависит от Стокгольма

Эрдоган: Процесс одобрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО зависит от Стокгольма Решение по членству в НАТО Швеции предстоит принять парламенту Турции, но сколько времени займет этот процесс, неизвестно, все зависит от действий Стокгольма.
В регионе
21 августа 2023 г. 16:12
Эрдоган: Процесс одобрения парламентом Турции заявки Швеции в НАТО зависит от Стокгольма

Решение по членству в НАТО Швеции предстоит принять парламенту Турции, но сколько времени займет этот процесс, неизвестно, все зависит от действий Стокгольма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Будапешта, который он посетил 20 августа.

"Процесс направления в парламент протокола о членстве в НАТО Швеции и процесс его одобрения напрямую связаны с выполнением Швецией своих обязательств. Решение предстоит принимать парламенту, сколько он будет обсуждаться в комиссиях, сколько по времени займет этот процесс, мы не знаем. Для начала Швеции надо обеспечить контроль над улицами Стокгольма. Если они [власти Швеции] это не сделают, если нападения на нашу святыню (Коран) будут продолжены, пусть тогда не обижаются", - приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT.

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Версия на английском языке Turkish President: Sweden's membership in NATO depends on keeping its promises
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “İsveçin NATO-ya üzvlüyü vədlərinə sadiq qalmasına bağlıdır”

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