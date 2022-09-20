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Эрдоган призвал страны мира присоединиться к мирной инициативе по Украине

Эрдоган призвал страны мира присоединиться к мирной инициативе по Украине "Эрдоган призвал страны мира присоединиться к мирной инициативе по Украине".
В регионе
20 сентября 2022 г. 20:33
Эрдоган призвал страны мира присоединиться к мирной инициативе по Украине

"Эрдоган призвал страны мира присоединиться к мирной инициативе по Украине".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению войны в Украине, разгоревшейся с новой силой в последние дни. Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Подчеркиваем ключевую роль диалога и дипломатии в решении нынешнего кризиса. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса. Мы обеспечили экспорт украинского зерна на мировой рынок. Стамбульское соглашение показало, что переговоры дают результат", - сказал турецкий лидер.

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