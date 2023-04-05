Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН: нынешний миропорядок недееспособен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к срочным "инклюзивным и всеобъемлющим" реформам в Совете Безопасности ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к срочным "инклюзивным и всеобъемлющим" реформам в Совете Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", с таким призывом турецкий лидер выступил во время ифтара по случаю священного месяца Рамазан, организованного в президентском дворце в Анкаре для аккредитованных в турецкой столице зарубежных послов.

Он подчеркнул несовершенство нынешнего порядка, который ограничивает судьбу человечества.

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь 5 стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", — сказал Эрдоган.

Касаясь перспектив урегулирования украинского кризиса, глава государства выразил уверенность в возможности установления между Россией и Украиной справедливого мира.

По его словам, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут".

Отметим, что президент Турции ранее неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов Совбеза Объединенных Наций (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение. К примеру, Россия наложила вето на резолюцию с требованием вывода войск с территории Украины.