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Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН: нынешний миропорядок недееспособен

Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН: нынешний миропорядок недееспособен Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к срочным "инклюзивным и всеобъемлющим" реформам в Совете Безопасности ООН.
В регионе
5 апреля 2023 г. 05:44
Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН: нынешний миропорядок недееспособен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к срочным "инклюзивным и всеобъемлющим" реформам в Совете Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", с таким призывом турецкий лидер выступил во время ифтара по случаю священного месяца Рамазан, организованного в президентском дворце в Анкаре для аккредитованных в турецкой столице зарубежных послов.

Он подчеркнул несовершенство нынешнего порядка, который ограничивает судьбу человечества.

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь 5 стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета ООН крайне необходимо", — сказал Эрдоган.

Касаясь перспектив урегулирования украинского кризиса, глава государства выразил уверенность в возможности установления между Россией и Украиной справедливого мира.

По его словам, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут".

Отметим, что президент Турции ранее неоднократно заявлял о необходимости реформирования системы ООН, отмечая, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов Совбеза Объединенных Наций (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение. К примеру, Россия наложила вето на резолюцию с требованием вывода войск с территории Украины.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan BMT-də islahata çağırıb: “Bəşəriyyəti 5 ölkə arasında tələyə salan nizam sabit deyil”

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