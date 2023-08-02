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Эрдоган призвал Путина избегать эскалации конфликта в Украине

Эрдоган призвал Путина избегать эскалации конфликта в Украине Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора урегулирование в Украине.
В регионе
2 августа 2023 г. 15:01
Эрдоган призвал Путина избегать эскалации конфликта в Украине

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора урегулирование в Украине.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Эрдоган призвал российского коллегу избегать шагов, которые могут способствовать эскалации конфликта.

"Президент Эрдоган призвал избегать шагов в российско-украинском конфликте, которые могут привести к его эскалации", - говорится в сообщении Администрации президента Турции.

Кроме того, турецкий лидер поблагодарил Путина за пожарные самолеты-амфибии Бе-200ЧС, направленные для борьбы с лесными пожарами в Турции, которые охватили ряд провинций, включая курортные Анталью и Муглу.

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Версия на английском языке Erdogan urges Putin to avoid escalation in Ukraine

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