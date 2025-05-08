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Эрдоган призвал Пакистан и Индию к дипломатическому решению кризиса

Эрдоган призвал Пакистан и Индию к дипломатическому решению кризиса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к Пакистану и Индии.
В регионе
8 мая 2025 г. 19:26
Эрдоган призвал Пакистан и Индию к дипломатическому решению кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к Пакистану и Индии.

Как сообщает Report, он заявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани.

Он отметил, что ряд лиц, заинтересованных в эскалации конфликта между двумя странами, пытаются "подливать масла в огонь": "Несмотря на это, мы хотим, чтобы заработали дипломатические каналы для предотвращения роста напряженности".

Эрдоган также напомнил о важном телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который состоялся 7 марта.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Pakistan və Hindistana çağırış edib

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