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Эрдоган призвал к принятию новой редакции Конституции Турции

Эрдоган призвал к принятию новой редакции Конституции Турции Правительство Турции предпримет необходимые шаги для того, чтобы страна вошла в список ТОП-10 ведущих экономик мира.
В регионе
21 июня 2023 г. 16:00
Эрдоган призвал к принятию новой редакции Конституции Турции

Правительство Турции предпримет необходимые шаги для того, чтобы страна вошла в список ТОП-10 ведущих экономик мира.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на первом заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте 28-го созыва в среду в Анкаре.

По его словам, Кабмин продолжает работу над 12-м планом развития Турции, а также Среднесрочной программой развития страны.

"Уверен, что плодами экономического процветания Турции воспользуются все 85 млн жителей нашей страны. Для координации работы в экономической сфере, мы наладили тесную связь между аппаратом вице-президента, Минфином и Центробанком", - сказал он.

Президент отметил, что наглядным показателем развития Турции последних десятилетий является минимальный размер оплаты труда в стране, который за последний 21 год вырос в реальном значении на 312%.

Эрдоган заявил далее, что важным стимулом для дальнейшего развития Турции станет принятие новой редакции Конституции страны.

"Концепция "Столетие Турции" не может быть реализована на основе Конституции, разработанной и принятой некогда по итогам военного переворота", - подчеркнул он.

Глава государства предложил закрепить в новой редакции основного закона страны право мусульманок на ношение головных уборов.

Президент Эрдоган призвал оппонентов властей поддержать работу над новой Конституцией Турции.

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Версия на английском языке Erdogan calls for adoption of new version of Turkish Constitution

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