Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации.

Как сообщает Report, об этом заявил Эрдоган в своем обращении к гражданам.

“Мы призываем все стороны к сдержанности, избегать необдуманных шагов, которые могут еще больше усилить напряженность”, - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция сделает все возможное, чтобы остановить кровопролитие в регионе, начиная от Ближнего Востока до Карабаха.

По его словам, Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом. Турецкий лидер также заявил, что страна привержена решению конфликтов путем диалога.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".