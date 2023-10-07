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Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности

Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации.
В регионе
7 октября 2023 г. 14:12
Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев к сдержанности на фоне эскалации.

Как сообщает Report, об этом заявил Эрдоган в своем обращении к гражданам.

“Мы призываем все стороны к сдержанности, избегать необдуманных шагов, которые могут еще больше усилить напряженность”, - сказал он.

Эрдоган также отметил, что Турция сделает все возможное, чтобы остановить кровопролитие в регионе, начиная от Ближнего Востока до Карабаха.

По его словам, Анкара продолжит решительную борьбу с терроризмом. Турецкий лидер также заявил, что страна привержена решению конфликтов путем диалога.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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Версия на английском языке Erdogan: Türkiye will do its best to stop bloodshed from the Middle East to Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə lideri: “Yaxın Şərqdən Qarabağadək axan qanın durması üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

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