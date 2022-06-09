Эрдоган призвал Грецию одуматься

«Мы еще раз предупреждаем Грецию, как и столетие назад, чтобы она держалась подальше от мечтаний, риторики и действий, которые приведут к раскаянию».

"Мы еще раз предупреждаем Грецию, одумайтесь, не повторяйте ошибок вековой давности и не тешьте себя пустыми надеждами".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция выиграет от международных соглашений: "Турция без колебаний воспользуется полномочиями, данными ей международными соглашениями о вооружении островов".

"Мы не нарушаем ничьих прав, но и никому не отдадим свои права. Оставляем международному сообществу смысл претензии на 40 000 километров морской юрисдикции к острову Мейс, расположенному на востоке Средиземного моря, менее чем в 2 километрах от материка и более чем в 600 километрах от Греции", - сказал турецкий лидер.

"Попытки использовать острова в различных учениях, а также НАТО и третьи страны в качестве инструмента для этого беззакония означают не что иное, как катастрофические усилия", - подчеркнул Эрдоган.