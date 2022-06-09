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Эрдоган призвал Грецию одуматься

Эрдоган призвал Грецию одуматься «Мы еще раз предупреждаем Грецию, как и столетие назад, чтобы она держалась подальше от мечтаний, риторики и действий, которые приведут к раскаянию».
В регионе
9 июня 2022 г. 23:25
Эрдоган призвал Грецию одуматься

"Мы еще раз предупреждаем Грецию, одумайтесь, не повторяйте ошибок вековой давности и не тешьте себя пустыми надеждами".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция выиграет от международных соглашений: "Турция без колебаний воспользуется полномочиями, данными ей международными соглашениями о вооружении островов".

"Мы не нарушаем ничьих прав, но и никому не отдадим свои права. Оставляем международному сообществу смысл претензии на 40 000 километров морской юрисдикции к острову Мейс, расположенному на востоке Средиземного моря, менее чем в 2 километрах от материка и более чем в 600 километрах от Греции", - сказал турецкий лидер.

"Попытки использовать острова в различных учениях, а также НАТО и третьи страны в качестве инструмента для этого беззакония означают не что иное, как катастрофические усилия", - подчеркнул Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Yunanıstana sərt xəbərdarlıq edib: “Ağlını başına yığsın”

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