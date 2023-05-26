Эрдоган призвал граждан к активному участию в предстоящих выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны принять активное участие в предстоящем втором туре президентских выборов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны принять активное участие в предстоящем втором туре президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер написал в Twitter в преддверии второго тура президентских выборов, которые пройдут в Турции в воскресенье, 28 мая.

Глава государства выразил уверенность в том, что граждане страны в воскресенье объединятся вокруг видения концепции "Век Турции". Он призвал граждан страны продемонстрировать единство и вместе вступить в новую эру.