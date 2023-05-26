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Эрдоган призвал граждан к активному участию в предстоящих выборах

Эрдоган призвал граждан к активному участию в предстоящих выборах Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны принять активное участие в предстоящем втором туре президентских выборов.
В регионе
26 мая 2023 г. 12:02
Эрдоган призвал граждан к активному участию в предстоящих выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны принять активное участие в предстоящем втором туре президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер написал в Twitter в преддверии второго тура президентских выборов, которые пройдут в Турции в воскресенье, 28 мая.

Глава государства выразил уверенность в том, что граждане страны в воскресенье объединятся вокруг видения концепции "Век Турции". Он призвал граждан страны продемонстрировать единство и вместе вступить в новую эру.

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Версия на английском языке Erdogan calls on citizens to actively participate in upcoming elections
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan seçicilərə müraciət edib: "Mayın 28-ni zəfərlərimizlə qürur duyduğumuz festivala çevirmək istəyirik”

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