Эрдоган: Признание США Иерусалима столицей Израиля сыграет на руку террористам

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Возможное признание США Иерусалима столицей Израиля пойдет на руку только террористическим организациям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, который прибыл с официальным визитом в Анкару.

"Необходимо избегать шагов, которые приведут к изменению статуса Иерусалима. Такие шаги играют на руку только террористам", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.