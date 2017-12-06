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    Эрдоган: Признание США Иерусалима столицей Израиля сыграет на руку террористам

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Возможное признание США Иерусалима столицей Израиля пойдет на руку только террористическим организациям. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II, который прибыл с официальным визитом в Анкару.

    "Необходимо избегать шагов, которые приведут к изменению статуса Иерусалима. Такие шаги играют на руку только террористам", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

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