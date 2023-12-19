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Эрдоган: Присвоение статуса кандидата не гарантирует странам членство в ЕС

Эрдоган: Присвоение статуса кандидата не гарантирует странам членство в ЕС Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что присвоение Украине, Молдове и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз еще не гарантирует этим странам членство в объединении.
В регионе
19 декабря 2023 г. 15:52
Эрдоган: Присвоение статуса кандидата не гарантирует странам членство в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что присвоение Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, и начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой еще не гарантирует этим странам членство в объединении.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по возвращении из Венгрии.

"Присвоение статуса кандидата не означает, что они станут членами Евросоюза. Будет запущен процесс, который потом затянется", - сказал он.

Эрдоган заявил, что Евросоюзу следует отныне внимательно пересмотреть отношения с Анкарой: "Турция больше других стран готова вступить в Европейский союз. Однако из-за политических препятствий нас заставляют ждать у дверей многие годы".

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Версия на английском языке Erdogan: Granting candidate status does not guarantee EU membership
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Namizəd statusunun verilməsi ölkələrin Aİ üzvlüyünə zəmanət vermir”

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