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Эрдоган: Пришло время объединиться во имя сильной Турции

Эрдоган: Пришло время объединиться во имя сильной Турции Настало время для единства и сплоченности во имя дальнейшего строительства безопасной, сильной и развитой Турции. Этого можно добиться при условии реализации концепции "Столетие Турции".
В регионе
12 апреля 2023 г. 17:22
Эрдоган: Пришло время объединиться во имя сильной Турции

Настало время для единства и сплоченности во имя дальнейшего строительства безопасной, сильной и развитой Турции. Этого можно добиться при условии реализации концепции "Столетие Турции".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на открытии новой ветки столичного метрополитена AKM-Gar-Kızılay.

По его словам, недруги Турции не оставляют планов нанесения ущерба стране, пытаясь отбросить ее в развитии на 30, 50 лет назад.

Эрдоган отметил, что противники Турции без стеснения идут и на сговор с террористами, в том числе боевиками кровавой организации РКК.

Политик выразил уверенность в том, что единство властей и народа Турции позволит устранить любые преграды.

Глава государства привлек далее внимание к последствиям масштабного бедствия, обрушившегося в начале февраля на ряд провинций юга и юго-востока Турции.

"Власти Турции полны решимости в максимально короткие сроки устранить последствия февральских землетрясений, повысить сейсмоустойчивость городов", - заверил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Time to unite in the name of strong Türkiye

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