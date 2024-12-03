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Эрдоган: Приоритет Турции - сохранение стабильности за пределами своих границ

Эрдоган: Приоритет Турции - сохранение стабильности за пределами своих границ 18^21
В регионе
3 декабря 2024 г. 18:40
Эрдоган: Приоритет Турции - сохранение стабильности за пределами своих границ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани.

Как сообщает Report, в ходе беседы Эрдоган заявил, что приоритетом Турции является сохранение стабильности за пределами своих границ и недопущение ущерба гражданскому населению.

Он отметил важность территориальной целостности Сирии и солидарность в этом вопросе с Ираком.

"Турция продолжит предпринимать шаги для противодействия террористической организации РКК и ее ответвлениям", - добавил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyənin prioriteti öz sərhədləri xaricində sabitliyi qorumaqdır

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