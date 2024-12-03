Эрдоган: Приоритет Турции - сохранение стабильности за пределами своих границ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани.
Как сообщает Report, в ходе беседы Эрдоган заявил, что приоритетом Турции является сохранение стабильности за пределами своих границ и недопущение ущерба гражданскому населению.
Он отметил важность территориальной целостности Сирии и солидарность в этом вопросе с Ираком.
"Турция продолжит предпринимать шаги для противодействия террористической организации РКК и ее ответвлениям", - добавил Эрдоган.